Plagoset me armë 37-vjeçari në Berat, policia nis hetimet për identifikimin e autorëve

BERAT, 7 dhjetor 2025
Një 37-vjeçar me iniciale F. T. (Xh), banues në Berat, është dërguar në spital rreth orës 00:55 të së dielës pasi u plagos me armë zjarri në hyrje të qytetit. Sipas burimeve zyrtare, i riu ka marrë ndihmën e parë dhe ndodhet jashtë rrezikut për jetën.
Policia bën të ditur se rrethanat e ngjarjes mbeten ende të paqarta. Menjëherë pas incidentit, u ngrit grupi hetimor dhe, nën drejtimin e Prokurorisë, po vijojnë hetimet intensive për sqarimin e plotë të ngjarjes dhe identifikimin e autorëve.
Autoritetet po punojnë për mbledhjen e provave dhe zbardhjen e motivit, ndërsa pritet që dëshmitë dhe kamerat e sigurisë në zonë të ndihmojnë në qartësimin e dinamikës së ngjarjes.
