Vlorë, shpërthim me eksploziv në derë të shtëpisë së një gruaje
Transmetuar më 30-11-2025, 07:47

Një shpërthim eksploziv ka ndodhur mbrëmjen e së premtes, rreth orës 23:38, në rrugën “Ali Demi” në Vlorë.

Policia njofton se eksplozivi ishte vendosur në portën e jashtme të banesës së shtetases B. Z., 63 vjeçe, por nga shpërthimi i lëndës plasëse ka vetëm dëme materiale.

Nën drejtimin e Prokuorisë vijon puna për identifikimin, kapjen e autorëve dhe dokumentimin e plotë të ngjajres.

Materialet iu referuan Prokurorisë, për veprime të mëtejshme.

