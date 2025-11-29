Familjarët njoftojnë ditën e varrimit të këngëtarit Shpat Kasapi

Familjarët, miqtë dhe të gjithë dashamirësit e muzikës së tij ndër vite janë njoftuar nga familja e të ndjerit Shpat Kasapi, e cila ka bërë publik lajmërimin mortor për ceremoninë e varrimit.
Ceremonia do të mbahet ditën e nesërme, ku të afërmit dhe admiruesit e artistit do të kenë mundësinë t’i japin lamtumirën e fundit. Këngëtari shqiptar i Maqedonisë së Veriut, Shpat Kasapi u nda nga jeta në mënyrë të papritur për shkak të një arresti në zemër më 26 nëntor të këtij viti.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd