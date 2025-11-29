Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Durrës/ Del nga intubimi, përmirësohet gjendja e 15-vjeçarit
Transmetuar më 29-11-2025, 13:22

15-vjeçari i plagosur pak ditë më parë gjatë një konflikti me bashkëmoshatarin e tij ka dalë nga intubimi, ndërsa gjendja shëndetësore paraqitet më e stabilizuar. Lajmin e ka konfirmuar mjeku kirurg Fitim Shini, i cili tha se pacienti po tregon shenja përmirësimi.

I mituri mbetet nën monitorim të vazhdueshëm nga ekipi mjekësor, për të vlerësuar reagimin dhe ecurinë e mëtejshme të shërimit.

Ngjarja u regjistrua të martën, pas një konflikti mes dy adoleshentëve, i cili dyshohet se nisi për shkak të një komenti në rrjetet sociale. 15-vjeçari iu nënshtrua menjëherë një ndërhyrjeje kirurgjikale për të shpëtuar jetën.

Hetimet për rrethanat e plotë të ngjarjes vijojnë.

