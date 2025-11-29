Digjet lokali prej druri i Ramadan Zotos në Ksamil, i përfshirë në ngjarjen e 17 korrikut në Sarandë

Një zjarr i madh ka përfshirë në orët e para të mëngjesit një lokal prej druri në Ksamil, duke e shkrumbuar plotësisht. Ngjarja është regjistruar rreth orës 03:10, ndërsa objekti “Bumble Bee” ishte marrë me qira nga shtetasi K.I., 41 vjeç.
Lokali është në pronësi të Ramadan Zotos (alias Ramadan Canaj), 42 vjeç, i cili aktualisht ndodhet në paraburgim në lidhje me një ngjarje të ndodhur më 17 korrik në Sarandë, ku u plagosën dy persona. Zoto u arrestua më 22 gusht dhe rezultonte në kërkim ndërkombëtar për disa akuza.
Njoftimi zyrtar i Policisë:
“Sarandë/ Rreth orës 03:10, në Ksamil, ka rënë zjarr dhe është djegur plotësisht një lokal me konstruksion druri, i marrë me qira nga shtetasi K.I. Grupi hetimor po punon për zbardhjen e rrethanave të ngjarjes dhe të shkakut të rënies së zjarrit.”
Aktualisht, hetimet po vijojnë për të përcaktuar nëse zjarri ka qenë aksidental apo i qëllimshëm.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd