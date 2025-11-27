E trishtë! Ky është i riu që humbi jetën në autostradën Tiranë-Durrës

Të dhënat po ngarkohen...
Transmetuar më 27-11-2025, 17:14
Akil Gjeçi është 28-vjeçari që humbi jetën në aksidentin tragjik të ndodhur gjatë mesnatës në autostradën Tiranë-Durrës.
I riu me origjinë nga Tropoja dyshohet se ka humbur kontrollin mbi automjetin, i cili më pas është përplasur me bordurat anësore të rrugës.
28-vjeçari nuk ka mundur t’i mbijetojë plagëve të marra dhe ka vdekur në spital.
