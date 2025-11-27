I pandehur për shkelje të barazisë në tendera/ Erion Isai lë ambientet e SPAK pas rreth 2 orësh

Të dhënat po ngarkohen...
Transmetuar më 27-11-2025, 16:11
Kryetari i Bashkisë së Kolonjës, Erion Isai ka lënë ambietet e SPAK pas rreth dy orësh.
Isai është paraqitur edhe më parë në ambientet e SPAK, ndërsa është marrë i pandehur per akuzën e shkeljes së barazisë në tendera dhe ankande publike.
Ai akuzohet konkretisht për “Shkelje të parimeve të barazisë së pjesëmarrësve në tendera ose ankande publike”.
