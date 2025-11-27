SPAK lëshon 21 urdhër arreste

Prokuroria e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar ka zhvilluar një aksion ditën e sotme.
Mësohet se aksioni po zhvillohet në bashkëpunim me autoritetet italiane, teksa paraprakisht janë lëshuar 21 urdhër arreste nga Gjykata e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar. Shqiptarët e skeduar raportohet se kishin lidhje me klanin mafios “Ndrangheta”.
Aksioni është ende në zhvillim, prandaj pritej detaje të mëtejshme në vijim.
