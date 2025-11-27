Banorët e Kolonjës në protestë pas një jave izolimi: “Kemi të sëmurë që presin ndihmë”

27 Nëntor 2025 — Aktualitet
Banorët e disa fshatrave të Kolonjës janë mbledhur sot në protestë në Qafzez, pranë urës së Baba Selimit mbi lumin Osum, pasi prej një jave mbeten të izoluar nga reshjet e dendura dhe përmbytjet që kanë dëmtuar rëndë infrastrukturën rrugore.
Ura lidhëse, e vetmja pikë qarkullimi që siguron hyrjen dhe daljen nga zona, është dëmtuar në mënyrë kritike, duke bërë të pamundur kalimin e automjeteve dhe mjeteve të emergjencës. Kjo situatë ka rënduar veçanërisht banorët e fshatrave të thella, ku ndodhen persona të sëmurë që ende nuk kanë marrë ndihmë mjekësore.
Banorët shprehen se janë të shqetësuar dhe të brengosur për mungesën e ndërhyrjes së menjëhershme.
“Kemi të sëmurë që po presin në mëshirë të fatit”, deklaruan protestuesit, duke kërkuar reagim të shpejtë nga autoritetet për riparimin e urës dhe rikthimin e qarkullimit.
Autoritetet lokale njoftojnë se po vlerësojnë dëmet dhe pritet të ndërhyhet për të rikthyer qarkullimin sa më shpejt.
