Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
Banorët e Kolonjës në protestë pas një jave izolimi: “Kemi të sëmurë që presin ndihmë”
Transmetuar më 27-11-2025, 10:43

27 Nëntor 2025 — Aktualitet

Banorët e disa fshatrave të Kolonjës janë mbledhur sot në protestë në Qafzez, pranë urës së Baba Selimit mbi lumin Osum, pasi prej një jave mbeten të izoluar nga reshjet e dendura dhe përmbytjet që kanë dëmtuar rëndë infrastrukturën rrugore.

Ura lidhëse, e vetmja pikë qarkullimi që siguron hyrjen dhe daljen nga zona, është dëmtuar në mënyrë kritike, duke bërë të pamundur kalimin e automjeteve dhe mjeteve të emergjencës. Kjo situatë ka rënduar veçanërisht banorët e fshatrave të thella, ku ndodhen persona të sëmurë që ende nuk kanë marrë ndihmë mjekësore.

Banorët shprehen se janë të shqetësuar dhe të brengosur për mungesën e ndërhyrjes së menjëhershme.

“Kemi të sëmurë që po presin në mëshirë të fatit”, deklaruan protestuesit, duke kërkuar reagim të shpejtë nga autoritetet për riparimin e urës dhe rikthimin e qarkullimit.

Autoritetet lokale njoftojnë se po vlerësojnë dëmet dhe pritet të ndërhyhet për të rikthyer qarkullimin sa më shpejt.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...