Reshjet e dendura shkaktojnë bllokime rrugësh në Gjirokastër dhe Përmet, dhjetëra banorë mbeten të izoluar

27 Nëntor 2025 — Aktualitet
Reshjet e forta të shiut gjatë 12 orëve të fundit kanë shkaktuar probleme serioze në qarkun e Gjirokastrës dhe Përmetit, duke bllokuar disa akse rrugore dhe duke lënë dhjetëra banorë të izoluar.
Në aksin Kolonjë–Golem, rrëshqitjet e inerteve dhe terreni i paqëndrueshëm kanë bllokuar qarkullimin, ndërsa banorët e Golemit raportojnë vështirësi në lëvizje dhe në aksesin e shërbimeve të përditshme.
Situata është e rënduar edhe në Dropull, ku aksi Glinë–Nepravishtë mbetet i pakalueshëm, ndërsa në Përmet vijojnë të jenë të izoluara rrugët Frashër–Verçisht dhe Frashër–Miçan, pas disa shkarjeve të dheut të shkaktuara nga reshjet intensive.
Ekipet e emergjencave civile dhe autoritetet vendore po punojnë për pastrimin e akseve dhe rikthimin e qarkullimit sa më shpejt të jetë e mundur.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
