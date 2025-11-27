Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Reshjet e dendura shkaktojnë bllokime rrugësh në Gjirokastër dhe Përmet, dhjetëra banorë mbeten të izoluar
Transmetuar më 27-11-2025, 10:42

27 Nëntor 2025 — Aktualitet

Reshjet e forta të shiut gjatë 12 orëve të fundit kanë shkaktuar probleme serioze në qarkun e Gjirokastrës dhe Përmetit, duke bllokuar disa akse rrugore dhe duke lënë dhjetëra banorë të izoluar.

Në aksin Kolonjë–Golem, rrëshqitjet e inerteve dhe terreni i paqëndrueshëm kanë bllokuar qarkullimin, ndërsa banorët e Golemit raportojnë vështirësi në lëvizje dhe në aksesin e shërbimeve të përditshme.

Situata është e rënduar edhe në Dropull, ku aksi Glinë–Nepravishtë mbetet i pakalueshëm, ndërsa në Përmet vijojnë të jenë të izoluara rrugët Frashër–Verçisht dhe Frashër–Miçan, pas disa shkarjeve të dheut të shkaktuara nga reshjet intensive.

Ekipet e emergjencave civile dhe autoritetet vendore po punojnë për pastrimin e akseve dhe rikthimin e qarkullimit sa më shpejt të jetë e mundur.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

