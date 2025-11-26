Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Sot, 6 vite nga tërmeti tragjik i 26 nëntorit: 51 viktima dhe mijëra familje të mbetura pa strehë
Transmetuar më 26-11-2025, 12:31

Tiranë, 26 Nëntor 2025

Sot shënohen gjashtë vite nga tërmeti shkatërrimtar i 26 nëntorit 2019, me magnitudë 6.4, i cili goditi Shqipërinë me epiqendër 16 kilometra në perëndim-jugperëndim të Mamurrasit. Lëkundja e fuqishme, që zgjati rreth 50 sekonda, u ndje në gjithë vendin, si dhe në zona të largëta si Taranto dhe Beogradi.

Tërmeti shkaktoi 51 viktima dhe mbi 3,000 të plagosur, duke u regjistruar si goditja më e fortë sizmike në vend në më shumë se katër dekada. Dëmet më të mëdha u raportuan në Durrës dhe Kodër-Thumanë, ku u shembën hotele, pallate dhe ndërtesa banimi, ndërsa qindra struktura të tjera u dëmtuan rëndë.

Qeveria shpalli gjendjen e jashtëzakonshme për Durrësin, Thumanën, Tiranën, dhe më pas për Laçin e Lezhën, teksa pasgoditjet e shumta vijuan të dëmtonin godinat e rrezikuara. Rreth 5,200 banorë mbetën pa strehë dhe u vendosën provizorisht në çadra, palestra, hotele apo automjete.

Në mesin e viktimave ishin edhe 10 fëmijë. Institucionet shëndetësore raportuan gjithashtu humbje jetësh nga pasojat e traumës psikologjike pas fatkeqësisë. Shqipëria, e ndodhur në zonë sizmikisht aktive për shkak të ndërveprimit mes Pllakës Euroaziane dhe asaj Afrikane, vijon të mbetet e ekspozuar ndaj rreziqeve të ngjashme sizmike.

