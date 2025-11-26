Ndërtoi urë për familjarët përmes tenderit të hapur, GJKKO nis gjykimin për kryetaren në detyrë të Bashkisë Tropojë

Tropojë, 26 Nëntor 2025-Gjykata e Posaçme e Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar (GJKKO) ka pranuar kërkesën e SPAK për dërgimin në gjyq të kryetares në detyrë të Bashkisë Tropojë, Zyra Islamaj, dhe ndërtuesit Rrok Gega, për akuzat e korrupsionit.
Sipas Prokurorisë, Zyra Islamaj dyshohet se, përmes një tenderi të hapur, ka tentuar të favorizojë ndërtimin e një ure në dobi të familjarëve të saj. Ndërtuesi, nga ana e tij, ka pranuar se ndërtimi nuk ishte pjesë e procedurave zyrtare të tenderimit dhe do t’ia ofronte si dhuratë kryetares së Bashkisë.
GJKKO vendosi që çështja të procedohet pranë Gjykatës së Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, me trup tjetër gjykues, duke përfshirë të gjitha aktet e hetimit paraprak. Kundër këtij vendimi nuk lejohet ankim.
Seanca paraprake u zhvillua më 25 nëntor 2025, ndërsa procedimi për gjykim do të vijojë sipas rregullave ligjore në fuqi.
NJOFTIMI I SPAK 1. Prokuroria e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar me datë 29.09.2025 ka paraqitur pranë Gjykatës kërkesën me objekt: “Dërgimin në gjyq të çështjes penale me nr. 15/2026, në ngarkim të të pandehurve: Rrok Gega, akuzuar për kryerjen e veprës penale “Korrupsioni aktiv i personave që ushtrojnë funksione publike”, parashikuar nga neni 244/2 i Kodit Penal dhe Zyra Islamaj, akuzuar për kryerjen e veprës penale “Korrupsioni pasiv i personave që ushtrojnë funksione publike”, parashikuar nga neni 259/2 i Kodit Penal”.
2. Në seancën e datës 25.11.2025 (seanca paraprake), Gjykata e Posaçme e Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar me trup gjykues të përbërë nga gjyqtarja Irena Gjoka, pasi shqyrtoi pretendimet e palëve, bazuar në nenet 112, 332/dh, pika 1, gërma “a”, 332/ë, 332/gj, pika 1 të K.Pr.Penale, me vendimin nr. 149, datë 25.11.2025, vendosi: I. Pranimin e kërkesës së palës kërkuese, Prokuroria e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar për dërgimin në gjyq të çështjes penale që i përket procedimit penal nr.15, viti 2025 në ngarkim të të pandehurve: 1. Rrok Gega, akuzuar për kryerjen e veprës penale “Korrupsioni aktiv i personave që ushtrojnë funksione publike“, parashikuar nga neni 244, paragrafi i dytë i Kodit Penal. 2. Zyra Islamaj, akuzuar për kryerjen e veprës penale “Korrupsioni pasiv i personave që ushtrojnë funksione publike“, parashikuar nga neni 259, paragrafi i dytë i Kodit Penal. II. Dërgimin e çështjes për gjykim pranë Gjykatës së Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, me tjetër trup gjykues. III. Fashikulli i gjykimit do të përmbajë të gjitha aktet e hetimit paraprak, të përfshira në 1 volum hetimor (përveç deklarimeve të shtetasve të pyetur me cilësinë e personave që kanë dijeni për rrethanat e ngjarjes). IV. Kundër këtij vendimi nuk lejohet ankim. Tiranë, më datë 26.11.2025
