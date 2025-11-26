‘Eja sqarohemi’! Si debati i nisur në rrjetet sociale përfundoi keq e më keq mes fëmijëve

Durrës, 26. 11.2025
Një konflikt mes dy adoleshentëve në Durrës, i cili dyshohet se ka nisur në rrjetet sociale, është përshkallëzuar në një ngjarje të rëndë mbrëmjen e të martës, në zonën e ish-Kënetës. Ngjarja u regjistrua në rrugën “Laguna e Karavastasë”, ku të miturit janë takuar së bashku me disa shokë me qëllim “sqarimin” e debatit të tyre online.
Sipas informacioneve të para nga Policia e Durrësit, diskutimi ka degjeneruar shpejt në përplasje fizike, ku janë përdorur sende të forta. Gjatë konfliktit, një 14-vjeçar me inicialet M.K. dyshohet se ka goditur me thikë një 15-vjeçar, duke e plagosur rëndë në disa zona të trupit.
I mituri i lënduar është transportuar menjëherë në Spitalin Rajonal të Durrësit, ku ndodhet në gjendje kritike nën kujdesin intensiv të mjekëve. Ndërkohë, autori i dyshuar është arrestuar në vendngjarje nga shërbimet e policisë.
Grupi hetimor po punon për të zbardhur plotësisht dinamikën e përplasjes, si dhe për të verifikuar rolin e personave të tjerë të pranishëm. Policia po heton gjithashtu edhe komunikimet paraprake në rrjetet sociale që mund të kenë çuar në konflikt.
