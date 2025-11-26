Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
‘Eja sqarohemi’! Si debati i nisur në rrjetet sociale përfundoi keq e më keq mes fëmijëve
Transmetuar më 26-11-2025, 11:19

Durrës, 26. 11.2025

Një konflikt mes dy adoleshentëve në Durrës, i cili dyshohet se ka nisur në rrjetet sociale, është përshkallëzuar në një ngjarje të rëndë mbrëmjen e të martës, në zonën e ish-Kënetës. Ngjarja u regjistrua në rrugën “Laguna e Karavastasë”, ku të miturit janë takuar së bashku me disa shokë me qëllim “sqarimin” e debatit të tyre online.

Sipas informacioneve të para nga Policia e Durrësit, diskutimi ka degjeneruar shpejt në përplasje fizike, ku janë përdorur sende të forta. Gjatë konfliktit, një 14-vjeçar me inicialet M.K. dyshohet se ka goditur me thikë një 15-vjeçar, duke e plagosur rëndë në disa zona të trupit.

I mituri i lënduar është transportuar menjëherë në Spitalin Rajonal të Durrësit, ku ndodhet në gjendje kritike nën kujdesin intensiv të mjekëve. Ndërkohë, autori i dyshuar është arrestuar në vendngjarje nga shërbimet e policisë.

Grupi hetimor po punon për të zbardhur plotësisht dinamikën e përplasjes, si dhe për të verifikuar rolin e personave të tjerë të pranishëm. Policia po heton gjithashtu edhe komunikimet paraprake në rrjetet sociale që mund të kenë çuar në konflikt.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...