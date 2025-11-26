Durrës: konflikt me th’ikë mes të miturish, një në spital

Durrës, 26 Nëntor 2025 – Një konflikt mes dy të miturve në lagjen nr. 14/1 në Durrës ka përfunduar me plagosjen e një 15-vjeçari. Policia njofton se ka vënë në pranga një 14-vjeçar, i cili dyshohet se e ka goditur shokun e tij me mjet prerës gjatë debatit për motive ende të paqarta.
Ngjarja ka ndodhur më 25 nëntor, në rrugën “Lugina e Karavastasë”. Sipas hetimeve paraprake të kryera nga specialistët e Krimeve të Rënda dhe Komisariati i Durrësit, 14-vjeçari M. K. dyshohet se ka plagosur bashkëmoshatarin e tij E. B., i cili është dërguar me urgjencë në Spitalin Rajonal të Durrësit dhe ndodhet nën kujdesin e mjekëve.
Pas njoftimit, policia organizoi kërkime të shpejta dhe bëri të mundur arrestimin e të miturit të dyshuar si autor, ndërsa mjeti prerës i përdorur në ngjarje u sekuestrua si provë materiale.
Ngjarja po hetohet nën akuzat për “Plagosje të rëndë me dashje” dhe “Mbajtje pa leje të armëve të ftohta”, ndërsa materialet i janë referuar Prokurorisë së Durrësit për veprime të mëtejshme.
