Publikohet foto e nuses që vrau vjehrrën për të shlyer borxhet që humbi në bixhoz. I shoqi e cilësonte ‘heroinën e tij’ para ngjarjes (FOTO)

GREQI- Një ngjarje makabre tronditi Greqinë, ku nusja vrau vjerrën gjatë grabitjes për të shlyer borxhet e kumarit që kishte. Mes një vorbulle zbulesash dhe dhimbjesh të papërshkrueshme, djali i gruas 75-vjeçare nga Salamina po përballet me të vërtetën më të ashpër të jetës së tij.
Vetëm pak ditë më parë, në një postim prekës në rrjetet sociale, ai u zotua të gjente ata që ishin përgjegjës për martirizimin e nënës së tij. Por ai nuk mund ta imagjinonte se pas fasadës së mbështetjes dhe “forcës” siç e quante publikisht gruan e tij fshihej gruaja e tij e cila rrëfeu këtë mëngjes para autoriteteve se ajo kreu krimin dhe vrau vjehrrën e saj (në foto).
E dyshuara pranoi pas arrestimit krimin e rëndë të ndodhur ditë më parë. Fillimisht për mungesë të provave u dyshua për një grabitje të rëndomtë, por regjistrimi i zbuluar i viktimës, që kishte incizuar momentet e fundit dhe lutjen e saj “Ati i shenjtë”, si dhe gjurmët e gjakut në makinën e autores, zbardhën dinamikën dhe shkaqet.
“Kur ke atë grua të vetme në krah që të mbështet në të gjitha momentet e vështira, as nuk mendon të tërhiqesh, nuk mund të kesh frikë nga asgjë dhe nga kushdo që të pengon. Kur ndan të njëjtat ide, ëndrra dhe ideale, nuk mund të mos ndihesh e bekuar. Për sa kohë të të kem ty, nuk kam frikë nga askush. Ti ke qenë gjithmonë në jetën time. Ti je forca ime! Ti je ai që më ndihmon të nxjerr në pah veten time më të mirë…
Kush më do, më admiron dhe më pranon, jo vetëm për atë që jam, por edhe për atë që bëhem çdo ditë. Sepse gjithmonë me personin tënd duhet të evoluosh, të eksplorosh, të jetosh dhe të shijosh çdo moment të jetës kundër botës së tyre moderne”, ishin disa nga postimet e tij për gruan e tij, para se të mësonte të vërtetën.
Autorja 46-vjeçare ka pranuar ngjarjen, duke thënë se nuk kishte qëllim vrasjen, por vendosjen e parave të grabitura më herët për të shlyer borxhet e kumarit (1100 euro), në vendin e caktuar, por mendoi se vjehrra e zbuloi identitetin e saj edhe pse me maskë, duke shkuar në ekstrem. Nusja kishte varësi nga bixhozi dhe lojërat e fatit duke akumuluar borxhe që e shtynë në fatalitet dhe krim.
Postimi kur po kërkonte vrasësit e nënës së tij
Do t’i gjejmë, nëna ime, të premtoj. Nëna jonë, Stelitsa, iku kaq padrejtësisht të premten pasdite. Ajo u vra në shtëpinë tonë familjare, në Salaminë… E gjithë kjo, vetëm 4-5 kilometra nga baza qendrore detare e vendit!
Faleminderit të gjithëve për mesazhet e mbështetjes. Janë kaq shumë dhe momentet janë kaq të vështira, sa për fat të keq nuk jam në gjendje t’u përgjigjem të gjithëve. Nëna ime ishte një luftëtare për jetën.
Një nënë greke që i ofroi atdheut të saj pesë fëmijë! Fëmijë në Forcat e Armatosura, fëmijë në Marinën Tregtare – dhe, mbi të gjitha, ajo na bëri të gjithëve luftëtarë për jetën. Ajo na mësoi të mos dorëzohemi kurrë. Dhe nëse ende dorëzohemi, të qëndrojmë gjithmonë me nder dhe respekt, të përballemi me çdo, por çdo, vështirësi.
Ajo na rriti grekë, me vlera, me Krishtin dhe Atdheun tonë. Ata e torturuan nënën time me urrejtje – por nuk do të shpëtojnë, të jeni të sigurt… Falënderoj fëmijët e Policisë Greke, Departamentin e Shkencave Ligjore dhe të gjithë ata që janë përkulur dhe po punojnë për të gjetur të vërtetën.
I nxis të mendojnë se nëna e tyre mund të kishte qenë në vendin e saj. Asgjë më shumë, asgjë më pak. Fatkeqësisht, ata kanë krijuar një Greqi që i ha fëmijët e saj; një Greqi ku vrasin grekë në shtëpitë e tyre. Më në fund, të vërtetat duhet të dëgjohen!
Situata në atdheun tonë ka dalë jashtë kontrollit në një shkallë të keqe. Ne të gjithë duhet të jemi vazhdimisht vigjilentë dhe të bashkuar. Kanë mbetur pak njerëz të mirë, për fat të keq, në këtë vend të shkretë – në Polici, në Ushtri, në Forcat e Sigurisë, në sektorin privat – për të luftuar bishën-përbindësh dhe për të provuar ta mbajnë atë në këmbë.
Kujdesuni për popullin tuaj. Kujdesuni për fëmijët tuaj. Dhe u bëfshim të gjithë njerëz dhe grekë të vërtetë përsëri, sepse kemi ndjekur një rrugë të keqe, të gjithë ne. Nuk dua t’ju lodh më, as t’i mësoj askujt, të djathtë apo të majtë. Po them të vërteta që besoj se të gjithë i kemi ndjerë brenda vetes vitet e fundit.
Do t’u kërkoj atyre që kanë ndonjë informacion të mos kenë frikë dhe të kontaktojnë autoritetet kompetente. Nesër mund të jetë një nga njerëzit tuaj. Qofshi mirë të gjithë, jini të shëndetshëm – dhe më falni që nuk u përgjigjem mesazheve.
Stelitsa ime… Nëna ime… Ti shkove të gjeje babanë tonë, i cili sapo iku nëntë muaj më parë. Ne do të… takohemi përsëri… Do t’i gjejmë, ji i sigurt, dhe do të vazhdojmë me Nder dhe Besim, siç na mësove. Do t’i gjejmë, Nëna ime — të premtoj.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd