Harxhoi lekët e burrit në kumar dhe shkoi të grabiste vjehrrën, si nusja i mori jetën të moshuarës në Greqi!

Shokuese janë detajet rreth vrasjes brutale të një gruaje 75-vjeçare në Salaminë nga nusja e saj.
Autorja e krimit rrëfeu vrasjen duke treguar arsyen pse hyri në banesën e vjehrrës së saj.
Plagosi në aksident dy policët në detyrë, shoferi 33-vjeçar ishte në gjendje të dehur
Sipas protothema.gr, gruaja shkoi për t’i grabitur një shumë prej 1.100 euro, megjithatë, situata doli jashtë kontrollit pasi viktima e njohu.
Ajo pretendoi se 75-vjeçarja i kishte dhënë djalit të saj një shumë prej 10.000 euro për t’i ruajtur, por paratë humbën.
Dikush i mori (ende nuk është sqaruar se kush), ndërsa bashkëshorti i vrasëses vendosi të mbledhë paratë dhe t’ia kthente nënës së tij.
Ai mblodhi 8.000 euro dhe ia dha asaj me premtimin se do t’i jepte së shpejti edhe 2.000 të mbetura. Më në fund, ai arriti të mblidhte edhe 1.100 euro të tjera dhe po përgatitej t’ia jepte nënës së tij.
Por, një natë, bashkëshortja e tij, e cila dyshohet se është e varur nga bixhozi, e mori shumën e parave dhe luajti kumar me to, duke i harxhuar të gjitha.
Pastaj, për të mos u kapur nga burri i saj, vendosi të hynte fshehurazi në shtëpinë e vjehrrës, të merrte 1,100 euro dhe t’i kthente në vendin ku i kishte lënë i shoqi.
Dhe kështu ndodhi. Duke pasur akses në kamerat e sigurisë, ajo ndryshoi drejtimin e tyre në mënyrë që të mos e filmonin, vuri maskë dhe doreza, mori një çekiç dhe u nis për në shtëpinë e vjehrrës.
Ajo theu xhamin e një dritareje, hyri me forcë brenda banesës dhe filloi ta kërcënonte të moshuarën duke i kërkuar paratë.
Vjehrra duket se e njohu e më pas nusja mori një shishe dhe e goditi në kokë, duke bërë që e moshuara të rrëzohej përtokë. Në gjendje shoku, siç tha ajo, mori një thikë dhe e goditi.
Pas krimit, ajo u kthye në shtëpinë e saj, lau rrobat që mbante veshur dhe i hodhi në një kosh plehrash.
Ngjarja ndodhi 31 tetor dhe pas një hetimi të plotë, arritën në gjurmët e gruas, e cila rrëfeu krimin.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd