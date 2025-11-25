I dehur përplas dy policë në motomjet

25 Nëntor, 2025
Dy punonjës të Policisë së Durrësit janë përplasur nga një shofer 33-vjeçar në aksin Plepa-Shkozet, ndërsa ishin në shërbim, por fatmirësisht nuk kanë marrë dëmtime. Policia ka arrestuar menjëherë shtetasin Xh. I., 33 vjeç, banues në Durrës, i cili drejtonte automjetin në gjendje të dehur.
Ngjarja ndodhi në momentin kur shoferi përplasi motomjetin me të cilin po udhëtonin dy policët, por si pasojë e aksidentit pati vetëm dëme materiale. Specialistët e Qarkullimit Rrugor bënë arrestimin e tij në flagrancë dhe referuan materialet në Prokurori për veprime të mëtejshme.
Procedimi për të tjerë të dyshuar
Përveç këtij rasti, Policia ka ndërmarrë veprime ndaj disa individëve të tjerë. Në lidhje me një 17-vjeçar, i cili u kap duke drejtuar motomjetin pa leje drejtimi, është nisur procedimi në gjendje të lirë. Po ashtu, një tjetër 33-vjeçar, A. Ç., është arrestuar për tentativën për të vjedhur një automjet në fshatin Sallmone, Shijak, më 24 nëntor 2025.
Një tjetër hetim është hapur për shtetasin I. T., 41 vjeç, i cili dyshohet për ushtrimin e dhunës ndaj bashkëshortes së tij. Materialet procedurale janë referuar në Prokurorinë e Durrësit për veprime të mëtejshme.
