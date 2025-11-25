Atentati në Lushnje, ja kujt dyshohet se u qëllua? Gjendet mjeti i djegur në fshatin Lifaj

25 Nëntor 2025, 11:30 – Lushnjë – Një ngjarje e rëndë ka tronditur qytetin e Lushnjës mëngjesin e sotëm, ku janë regjistruar të shtëna me armë zjarri në afërsi të kthesës së spitalit. Sipas informacionit të paraqitur nga policia, disa persona kanë qëlluar disa herë drejt një automjeti në lëvizje. Dyshohet se automjeti i goditur ishte në pronësi të Julian Sulajt, një emër që ka shkaktuar një valë spekulacionesh dhe shqetësimi mes qytetarëve.
Ngjarja ka ndodhur rreth orës 09:30, kur të paktën tre persona janë përfshirë në përplasjen me armë. Dyshohet se sulmi ishte i drejtuar ndaj Sulajt, por ende nuk ka informacion të qartë në lidhje me arsyet që mund të kenë çuar në këtë incident. Fatmirësisht, ende nuk raportohet për të plagosur nga të shtënat, por hetimet janë ende në fazat fillestare.
Pas ngjarjes, një makinë e djegur është gjetur në fshatin Lifaj, një tjetër fakt që ka shtuar dyshimet lidhur me lidhjen e ngjarjes dhe mundësinë e një shpërndarjeje të mëtejshme të aktivitetit kriminal në zonë. Nuk dihet ende nëse automjeti i djegur ka lidhje të drejtpërdrejtë me incidentin e mëparshëm, por policia është duke zhvilluar hetime të thelluara.
Forcat e policisë janë mbledhur në vendngjarje dhe po analizojnë prova të mundshme dhe dëshmitë e qytetarëve. Aktualisht, asnjë person nuk është arrestuar në lidhje me ngjarjen, ndërkohë që autoritetet kanë apeluar për bashkëpunim dhe informacion nga qytetarët për të ndihmuar në zbardhjen e plotë të ngjarjes.
