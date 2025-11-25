Të shtënat me armë zjarri në Lushnje, ngjarja ndodhi në afërsi të kthesës së spitalit. Foto

25 Nëntor 2025, 10:54 – Lushnjë – Një ngjarje e rëndë ka ndodhur mëngjesin e sotëm në Lushnjë, ku janë dëgjuar të shtëna me armë zjarri në afërsi të kthesës së spitalit. Sipas informacionit të fundit, tre persona kanë qëlluar drejt një automjeti që ishte në lëvizje, duke shkaktuar shqetësim dhe panik në zonë.
Për momentin, ende nuk dihet nëse ka persona të plagosur si pasojë e këtij incidenti, ndërkohë që autoritetet janë duke hetuar ngjarjen. Policia ka mbërritur menjëherë në vendngjarje dhe ka nisur kontrollin e zonës, duke kërkuar prova dhe dëshmitarë që mund të ndihmojnë në zbardhjen e rrethanave të ngjarjes.
Ngjarja ka ndodhur rreth orës 10:00, dhe aktualisht zona është e rrethuar nga forcat e policisë. Në vendngjarje janë gjetur prova që lidhen me përdorimin e armëve, ndërsa autorët e mundshëm ende nuk janë identifikuar.
