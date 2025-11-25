Lajmi i fundit/ Përplasje me armë në Lushnjë

25 Nëntor 2025, 11:00 – Lushnjë – Një ngjarje e rëndë ka ndodhur këtë mëngjes në qytetin e Lushnjës, ku janë dëgjuar të shtëna me armë. Në vendngjarje janë gjetur dhjetra gëzhoja, duke sugjeruar një përplasje të armatosur.
Policia është njoftuar për ngjarjen dhe ka mbërritur menjëherë në vendin e incidentit për të zbardhur rrethanat e ngjarjes dhe për të marrë masat e duhura. Deri tani, nuk ka informacione për viktima, ndërkohë që hetimet për identifikimin e autorëve dhe shkakun e përplasjes janë duke u zhvilluar.
