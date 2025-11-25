Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Zjarr në banesë në Fier: Foshnja dy muajshe e dëmtuar, dyshohet për shkëndijë elektrike
Transmetuar më 25-11-2025, 10:40

25 Nëntor 2025, 10:25 – Fier – Një ngjarje e rëndë ka ndodhur mëngjesin e sotëm në lagjen “15 Tetori” në qytetin e Fierit, ku një banesë ka rënë pre e flakëve. Shkaku i zjarrit dyshohet të jetë një shkëndijë elektrike, e cila ka shkaktuar djegien e pjesëve të brendshme të banesës.

Për pasojë, një foshnjë vetëm 2 muajshe ka pësuar lëndime dhe është dërguar menjëherë në spital për kujdes mjekësor. Sipas njoftimit të policisë, fëmija është jashtë rrezikut për jetën dhe ndodhet nën mbikëqyrjen e mjekëve.

Specialistët për Hetimin e Krimeve të Komisariatit të Policisë Fier kanë referuar materialet në Prokurori për vlerësim të mëtejshëm, ndërkohë që hetimet për rrethanat e ngjarjes vazhdojnë.

