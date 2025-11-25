Video brenda banesës ku qëndruan dy të kërkuar nga policia. Çfarë u gjet?

Pukë, 25 Nëntor 2025 – Policia e Pukës ka finalizuar operacionin e koduar "Oroshi", me mbështetje nga Forcat Speciale RENEA, ku u arrestuan dy shtetas pasi u përfshinë në një përplasje me armë gjatë një rrethimi 12-orësh në një banesë në fshatin Orosh.
Operacioni nisi më 24 nëntor, rreth orës 09:00, kur një person, i dyshuar për krime të ndryshme, u pa duke u larguar me shpejtësi dhe u fut në një banesë të braktisur. Policia e Pukës ka rrethuar menjëherë zonën dhe ka kërkuar ndërhyrjen e forcave speciale, pasi informacionet e siguruara paraprakisht sugjeruan rrezikshmëri të lartë nga ky person.
Në momentin që Forcat Speciale RENEA kërkuan dorëzimin e të dyshuarit, ai ka reaguar me armë zjarri, duke kërcënuar jetën e punonjësve të policisë. Pas një periudhe 12-orëshe të bisedimeve dhe negociatave me të afërmit e tij, të dy personat brenda banesës u dorëzuan pa përdorur forcë. Gjatë këtij procesi, një prej tyre, shtetasi E. U., ka pësuar një plagë në kofshë dhe është transportuar menjëherë në spital, ku ndodhet jashtë rrezikut për jetën.
Gjatë kontrollit të banesës, policia ka sekuestruar katër armë zjarri automatike, një pistoletë, 17 granata dore, municion luftarak, kapsolla detonatore dhe një flamur të organizatës terroriste ISIS. Materialet janë referuar në Prokurorinë e Shkallës së Parë Shkodër për veprime të mëtejshme, ndërsa të dy personat janë arrestuar dhe akuzohen për prodhim dhe mbajtje armësh, kundërshtim të punonjësve të policisë, dhe veprime që përbëjnë rrezik terrorizmi.
Njoftimi i policisë:
Pukë/Finalizohet operacioni policor i koduar “OROSHI”, i zhvilluar nga Komisariati i Policisë Pukë, strukturat e DVP Shkodër, Drejtoria e Antiterrorit me mbështetjen e Forcave Speciale Renea.
Kërcënuan me jetë punonjësit e Policisë së Komisariatit të Policisë Pukë, u mbyllën në banesë dhe reaguan me armë ndaj punonjësve të Policisë së Repartit Special Renea duke u rrezikuar jetën, pas 12 orësh në rrethim, pamundësisë për t’u larguar dhe pas negociatave me të afërmit e tyre, vetëdorëzohen dy shtetas që u mbyllën në banesë.
Sekuestrohen 5 armë zjarri, municion luftarak, granata dore difensive, kapsolla detonatore dhe fitil zjarrpërcjellës.
Vihen në pranga të dy shtetasit që kundërshtuan Policinë me armë.
Më datë 24.11.2025, rreth orës 09:00, shërbimet e Komisariatit të Policisë Pukë, gjatë kontrollit të territorit në fshatin Orosh, Fushë-Arrëz, kanë konstatuar një person i cili, sapo ka parë shërbimet e Policisë, është larguar me shpejtësi duke u futur në një banesë të braktisur, pronë e shtetasit P. C.
Shërbimet e Policisë i kanë bërë thirrje që të dilte nga banesa, por personi nuk i është bindur thirrjes së Policisë dhe ka kërcënuar punonjësit e Policisë.
Ndodhur në këtë situatë, bazuar edhe në informacionet e siguruara më parë për rrezikshmërinë e këtij personi, shërbimet e Policisë rrethuan banesën dhe kërkuan ndërhyrjen e forcave policore të specializuara, me qëllim sigurinë e jetës së punonjësve të Policisë.
Në vendngjarje shkuan Forcat Speciale Renea, të cilat morën në kontroll perimetrin e jashtëm të banesës që mbahej nga forcat e Komisariatit të Policisë Pukë dhe forcat “Shqiponja” të DVP Shkodër.
Në momentin që Forcat Speciale Renea i kanë bërë thirrje personit të dalë nga banesa, nga brenda banesës është qëlluar me armë zjarri në drejtim të forcave speciale Renea.
Pas 12 orësh në rrethim, ku Forcat Speciale Renea u bënë thirrje të vazhdueshme për t’u dorëzuar, pamundësisë për t’u larguar nga rrethimi dhe pas negociatave me të afërmit e tyre të cilët luajtën një rol të rëndësishëm në finalizimin e operacionit pa përdorur forcë dhe pa shkaktuar dëmtime, të dy personat që ndodheshin në brendësi të banesës u dorëzuan.
Në momentin e vetëdorëzimit, shtetasi E. U. kishte një dëmtim tejshpues në kofshën e djathtë, i cili menjëherë është transportuar me ambulancë për në Spitalin Rajonal Shkodër dhe ndodhet jashtë rrezikut për jetën.
Gjatë kontrollit të banesës janë sekuestruar, në cilësinë e provave materiale, 4 armë zjarri automatike dhe një armë zjarri pistoletë, një flamur i Organizatës Terroriste “Shteti Islamik” (ISIS), i vendosur në faqen e murit ndërmjet armëve të lartpërmendura, 17 copë granata dore difensive, municion luftarak, kapsolla detonatore elektrike për shpërthimin e lëndëve eksplozive, fitil zjarrpërcjellës që përdoret për shpërthimin e lëndëve plasëse, dy gëzhoja.
Në përfundim të veprimeve të para hetimore u bë arrestimi në flagrancë i shtetasve:
E. U., 35 vjeç, lindur në Gjorm-Kurbin, i dënuar për veprën penale “Nxitja e urrejtjes dhe grindjeve”.
J. C., 34 vjeç, lindur në Pukë, i dënuar për veprat penale “Vjedhje” dhe “Kanosje”.
Materialet procedurale iu referuan Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Shkodër, për veprime të mëtejshme, për veprat penale “Nxitja, thirrja publike dhe propaganda për kryerjen e veprave me qëllime terroriste”, “Prodhimi i armëve luftarake”, “Kundërshtimi i punonjësit të policisë së rendit publik”, “Mbajtja pa leje dhe prodhimi i armëve shpërthyese dhe i municionit”.
