Çfarë po ndodh në Orosh? Dy të armatosur vijojnë të ‘ngujuar’ në një banesë të braktisur, policia angazhon vëllanë e të kërkuarit për dorëzimin

24 Nëntor 2025, Orosh
Prej më shumë se pesë orësh, forcat policore vijojnë rrethimin e një banese të braktisur në Orosh, ku dy persona të kërkuar dhe të armatosur rëndë po fshihen, duke refuzuar të dorëzohen.
Sipas burimeve nga vendngjarja, policia ka marrë në ndihmë vëllanë e njërit prej të kërkuarve, Julian Cumrraku, për t’i bërë thirrje këtij të fundit dhe për ta bindur të dalë nga banesa pa përdorur forcë.
Brenda ambienteve të braktisura ndodhen dy persona të shpallur në kërkim: Juljan Cumrraku dhe Arben Uka, i njohur edhe si Hamza Uka. Dyshohet se të dy kanë qenë më herët në Siri dhe se mund të kenë lidhje me grupime ekstremiste.
Forcat speciale, negociatorët dhe njësitë e tjera të sigurisë vijojnë operacionin në terren, ndërsa situata mbetet e tensionuar. Autoritetet theksojnë se po bëjnë çdo përpjekje për një zgjidhje paqësore të rrethimit.
