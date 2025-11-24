RENEA në Pukë: Dy persona të armatosur të fshehur prej dy muajsh në fshatin Orosh

Pukë, 24 nëntor 2025 – Forcat speciale RENEA janë nisur urgjentisht nga Tirana drejt Pukës për të mbështetur policinë lokale në një operacion ndaj dy personave të armatosur që ndodhen në një shtëpi të pabanuar në fshatin Orosh.
Sipas informacioneve të para, personat e dyshuar janë fshehur në zonë prej dy muajsh dhe nuk janë bindur ndaj urdhrit të policisë për dorëzim. Policia lokale po monitoron vendngjarjen, ndërsa njësitë e RENEA-s kanë mbërritur për të ofruar mbështetje dhe për të garantuar sigurinë e operacionit.
Ende nuk ka informacion zyrtar për arrestime, por pritet që operacioni të përfundojë me kapjen e dy personave të armatosur. Autoritetet kërkojnë nga banorët të shmangin zonën deri në përfundimin e ndërhyrjes.
