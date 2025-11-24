Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
U plagos me armë zjarri mbrëmjen e kaluar në zonën e Institutit, identifikohet 40-vjeçari! Autori ende në arrati
Transmetuar më 24-11-2025, 07:41

Tiranë, 24 nëntor 2025 – Personi i plagosur me armë zjarri mbrëmjen e 23 nëntorit në zonën e Institutit është identifikuar si 40-vjeçari Marilen Jata. Sipas Policisë, ngjarja ka ndodhur rreth orës 22:20, ndërsa Jata ka mbërritur vetë në spital për të marrë ndihmën e parë.

Menjëherë pas raportimit, forcat policore dhe grupi hetimor shkuan në vendngjarje për të mbledhur provat dhe dokumentuar rrethanat. Autoritetet vijojnë hetimet për identifikimin dhe arrestimin e autorit, i cili është ende në arrati.

Sipas njoftimit zyrtar, 40-vjeçari është paraqitur në spital i plagosur në këmbë, dyshohet nga armë zjarri, në rrugën “Ramadan Citaku”, në zonën e Institutit. Ai ndodhet nën kujdesin e mjekëve dhe fatmirësisht është jashtë rrezikut për jetën.

Policia po punon për zbardhjen e plotë të dinamikës së ngjarjes, ndërsa kontrollet në terren po vijojnë për kapjen e autorit.

Njoftimi:

Tiranë/Informacion paraprak.

Rreth orës 22:20, është paraqitur në spital shtetasi M. J, rreth 40 vjeç, i plagosur në këmbë dyshohet me armë zjarri, në rrugën “Ramadan Citaku”, në Institut.

Shtetasi M. J, aktualisht ndodhet nën kujdesin e mjekëve.

Grupi hetimor dhe shërbimet e Policisë kanë shkuar menjëherë në vendngjarje dhe punohet për identifikimin e kapjen e autorit dhe sqarimin e rrethanave të rastit.

