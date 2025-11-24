U plagos me armë zjarri mbrëmjen e kaluar në zonën e Institutit, identifikohet 40-vjeçari! Autori ende në arrati

Tiranë, 24 nëntor 2025 – Personi i plagosur me armë zjarri mbrëmjen e 23 nëntorit në zonën e Institutit është identifikuar si 40-vjeçari Marilen Jata. Sipas Policisë, ngjarja ka ndodhur rreth orës 22:20, ndërsa Jata ka mbërritur vetë në spital për të marrë ndihmën e parë.
Menjëherë pas raportimit, forcat policore dhe grupi hetimor shkuan në vendngjarje për të mbledhur provat dhe dokumentuar rrethanat. Autoritetet vijojnë hetimet për identifikimin dhe arrestimin e autorit, i cili është ende në arrati.
Sipas njoftimit zyrtar, 40-vjeçari është paraqitur në spital i plagosur në këmbë, dyshohet nga armë zjarri, në rrugën “Ramadan Citaku”, në zonën e Institutit. Ai ndodhet nën kujdesin e mjekëve dhe fatmirësisht është jashtë rrezikut për jetën.
Policia po punon për zbardhjen e plotë të dinamikës së ngjarjes, ndërsa kontrollet në terren po vijojnë për kapjen e autorit.
Njoftimi:
Tiranë/Informacion paraprak.
Rreth orës 22:20, është paraqitur në spital shtetasi M. J, rreth 40 vjeç, i plagosur në këmbë dyshohet me armë zjarri, në rrugën “Ramadan Citaku”, në Institut.
Shtetasi M. J, aktualisht ndodhet nën kujdesin e mjekëve.
Grupi hetimor dhe shërbimet e Policisë kanë shkuar menjëherë në vendngjarje dhe punohet për identifikimin e kapjen e autorit dhe sqarimin e rrethanave të rastit.
