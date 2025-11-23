Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
‘Sa mora pensionin, më tha pije këtë’! E moshuara në Librazhd tregon se si u hel’mua nga dhëndri që më pas i grabiti paratë
Transmetuar më 23-11-2025, 20:47

Librazhd- Tre ditë në gjendje të rënduar në spital pasi i helmoi me valium dhëndri, çifti i të moshuarve nga Librazhdi janë kthyer në banesë.

Teksa Muharrem Bitroshi ende nuk është në gjendje të ngrihet nga shtrati, bashkëshortja e tij Merushe Bitroshi në gjendje më të qëndrueshme, tregon për Top Channel si dhëndri hodhi valiumin në limonadë, pasi ishte në dijeni që kishim marrë pensionin.

“Vajta mora pensionin, mora tre muaj njëherësh. Erdhi dhëndri, kaq mbaj mend, pije këtë më tha mua. Kur shkova në spital unë lek hiç, lekët mi kishin marrë“, shprehet Merushe Bitroshi.

Ishte pikërisht djali i shtëpisë Jetmir Bitroshi së bashku me bashkëshorten të cilët fatmirësisht u kthyen nga Greqia atë ditë dhe gjetën prindërit në gjendje të rëndë.

“I gjetëm shtrirë, erdhi ambulanca i çoi në Tiranë. Po të mos kishim ardhur, mund edhe të kishin ndërruar jetë”. tregon Jetmir Bitroshi

Policia arrestoi 36-vjeçarin Ismail Kllogjeri i cili u dha të moshuarve një dozë të madhe valiumi duke shkaktuar intoksikimin e tyre dhe më pas u grabiti pensionin. Kjo nuk është hera e parë që familja Bitroshi kishte probleme me dhëndrin për shkak të sjelljeve të tij të dhunshme./TCH

