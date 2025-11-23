Sulmet izraelite vrasin 21 persona në Gaza. Dhjetëra të plagosur

PALESTINË- Armëpushimi dukej se ishte në rrezik të shembet përsëri të shtunën në Rripin e Gazës, ku sulmet ajrore izraelite vranë të paktën 21 persona , sipas mbrojtjes civile, ndërsa ushtria izraelite tha se ishte hakmarrë ndaj një sulmi të Hamasit, duke vrarë pesë anëtarë të saj.
Mediat e huaja shkruajnë se ushtria izraelite ka rinisur bombardimet vdekjeprurëse të enklavës palestineze që nga e mërkura. Izraeli dhe Hamasi akuzojnë njëri-tjetrin për shkelje të armëpushimit, i cili u zbatua më 10 tetor nën presionin e SHBA-së pas dy vitesh lufte shkatërruese. Sulmet ajrore izraelite vranë të paktën 21 persona në Qytetin e Gazës, Deir al-Bala dhe Nuseirat, në pjesën qendrore të enklavës së vogël bregdetare, tha për AFP Mahmoud Bassal, një zëdhënës i mbrojtjes civile.
Në spitalin al-Aksa në Deir al-Bala, pamjet e AFP treguan ambulanca që transportonin të plagosurit, përfshirë fëmijë, përfshirë një vajzë të vogël me gjak në fytyrë, dhe trupa.
"Më shumë se 20 të plagosur u dërguan në spital, shumica prej tyre gra dhe fëmijë. Shumë prej viktimave kishin lëndime në kokë ose në gjoks", tha Khalil al-Dakran, një zëdhënës i ministrisë së shëndetësisë të Hamasit.
Zyra e kryeministrit izraelit Benjamin Netanyahu tha se ushtria kishte vrarë pesë figura të larta të Hamasit, duke i akuzuar ata për shkelje të përsëritur të armëpushimit duke dërguar një terrorist në territorin e kontrolluar nga Izraeli. Hamasi nga ana tjetër denoncoi shkeljet nga Izraeli, të cilin e akuzoi për zgjerimin e zonës nën kontrollin e tij në Rripin e Gazës përtej kufijve të rënë dakord sipas marrëveshjes së armëpushimit dhe për vazhdimin e bombardimeve.
Sipas Ministrisë së Shëndetësisë, 312 palestinezë janë vrarë që kur armëpushimi hyri në fuqi , i cili është shoqëruar me disa shpërthime dhune. Autoritetet izraelite nuk i publikuan menjëherë identitetet e figurave të Hamasit që thanë se i kishin vrarë. Mbrojtja civile në Gaza nuk specifikoi nëse ata ishin përfshirë në 21 të vdekurit.
Nga ana e saj, Zyra e OKB-së për Koordinimin e Çështjeve Humanitare (OCHA) tha se shpërndarja e ndihmës për qytetarët e Rripit të Gazës, të cilët përballen me një krizë shumë serioze humanitare, vazhdon të pengohet "nga kufizimet në viza, lejet e importit dhe numri i pamjaftueshëm i kalimeve në veprim". Shpërthimi i ri i dhunës, i cili filloi të mërkurën kur bombardimet izraelite vranë 27 palestinezë sipas autoriteteve lokale, vjen pas miratimit nga Këshilli i Sigurimit i OKB-së të hënën të një rezolute që mbështet planin e Presidentit të SHBA-së Donald Trump për enklavën palestineze.
Ajo parashikon veçanërisht vendosjen e një force ndërkombëtare me mandat për të çarmatosur organizatat e armatosura jo shtetërore, përfshirë Hamasin i cili refuzon të dorëzojë armët e tij. Rezoluta parashikon gjithashtu krijimin e një qeverie kalimtare në Rripin e Gazës, duke përjashtuar Hamasin a priori, të cilën e quan një mekanizëm kujdestarie ndërkombëtare të papranueshëm.
