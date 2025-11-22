Plani i ri i paqes për Ukrainën ndez skenën diplomatike: E3 thërret takim urgjent në Gjenevë

Gjenevë, 22 nëntor 2025
Diplomacia ndërkombëtare po lëviz me ritme të shpejta pas draftit të ri amerikan për paqen në Ukrainë, teksa Franca, Britania dhe Gjermania (E3) kanë thirrur një takim urgjent në Gjenevë me përfaqësues të BE-së, SHBA-së dhe Ukrainës. Burime të pranishme në samitin e G20 në Johanesburg konfirmojnë se dokumenti me 28 pika i SHBA-së ka shkaktuar reagime të menjëhershme dhe kërkesë për koordinim të ngushtë mes aleatëve.
Drafti amerikan—i konsideruar më i guximshmi deri tani—përcjell një formulë të re për garanci afatgjata sigurie për Ukrainën. Një version i harmonizuar evropian i këtij plani i është dorëzuar tashmë Kievit dhe Uashingtonit për diskutim, duke krijuar pritshmëri për një lëvizje të madhe diplomatike.
Takimi i Gjenevës pritet të jetë thelbësor për përcaktimin e qëndrimit të përbashkët perëndimor, ndërsa tensionet në frontin ukrainas vazhdojnë të rriten.
Ndërkohë, skena diplomatike zhvendoset të hënën në Luanda, ku udhëheqësit e Bashkimit Evropian do të zhvillojnë një takim të posaçëm në kuadër të Samitit BE-Afrikë. Presidenti i Këshillit Evropian, Antonio Costa, konfirmoi se ka ftuar 27 liderët e bllokut për të diskutuar specifikisht këtë plan, duke e cilësuar draftin amerikan “një bazë të domosdoshme për një paqe të drejtë dhe të qëndrueshme”.
Me dy takime të nivelit të lartë brenda 48 orëve, komuniteti ndërkombëtar hyn në një fazë të re të përpjekjeve për t’i dhënë fund konfliktit në Ukrainë.
