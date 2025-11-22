Shiu i denduar ia lë vendin dëborës në veri e male

22 Nëntor 2025
Pas reshjeve intensive të shiut, në zonën e Qafë Thores kanë nisur reshjet e para të borës, duke mbuluar aksin Shkodër–Theth me një shtresë të bardhë që shënon fillimin zyrtar të dimrit në veri të vendit.
Aktualisht, rruga mbetet e hapur për qarkullim, megjithatë autoritetet u bëjnë apel drejtuesve të mjeteve të lëvizin me kujdes dhe të pajisen me zinxhirë, në rast se intensiteti i reshjeve rritet.
Ndërkohë, firma nënkontraktore ka nisur menjëherë punën për pastrimin e dëborës, me qëllim garantimin e qarkullimit normal në këtë aks të rëndësishëm turistik.
Pamjet e para nga Qafë Thore – Theth tregojnë një peizazh spektakolar të veshur me borë, duke i dhënë zonës atmosferën karakteristike të sezonit dimëror.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd