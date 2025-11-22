Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Shiu i denduar ia lë vendin dëborës në veri e male
Transmetuar më 22-11-2025, 19:16

22 Nëntor 2025

Pas reshjeve intensive të shiut, në zonën e Qafë Thores kanë nisur reshjet e para të borës, duke mbuluar aksin Shkodër–Theth me një shtresë të bardhë që shënon fillimin zyrtar të dimrit në veri të vendit.

Aktualisht, rruga mbetet e hapur për qarkullim, megjithatë autoritetet u bëjnë apel drejtuesve të mjeteve të lëvizin me kujdes dhe të pajisen me zinxhirë, në rast se intensiteti i reshjeve rritet.

Ndërkohë, firma nënkontraktore ka nisur menjëherë punën për pastrimin e dëborës, me qëllim garantimin e qarkullimit normal në këtë aks të rëndësishëm turistik.

Pamjet e para nga Qafë Thore – Theth tregojnë një peizazh spektakolar të veshur me borë, duke i dhënë zonës atmosferën karakteristike të sezonit dimëror.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

