Çahet argjinatura e Bistricës, përmbytje të mëdha në disa fshatra të Sarandës. Video

Argjinaturat mbrojtëse të lumit të Bistricës janë çarë gjatë natës duke shkaktuar përmbytje të mëdha në disa fshatra të zonës.
Më e rëndë situata është në fshatrat Çukë, Konispol dhe Shalës.
Sipas raportimeve, argjinatura e Bistricës në Çukë është çarë gjatë natës, duke shkaktuar një katastrofë të vërtetë në blegtori. Më shumë se 500 krerë bagëti të imta dhe të trasha janë mbytur, ndërsa stalla të tëra janë shkatërruar.
Situata është kritike edhe në Konispol, ku lumi Pavëll ka dalë nga shtrati pranë urës në Vilë, duke izoluar 6 fshatra të Njësisë Administrative Markat: Markat, Dishat, Ninat, Janjar, Shalës dhe Vërvë.
"Ministri i Mbrojtjes, së bashku me kryetarin e bashkisë së Sarandës dhe përfaqësues të strukturave lokale, vizituan zonën e Çukës, ku ka filluar puna për mbylljen emergjente të argjinaturës së Bistricës së Madhe.
Reshjet e ditëve të fundit kanë prekur tokën bujqësore dhe familjet e zonës. Forcat e Armatosura, së bashku me vetëqeverisjen vendore, po monitorojnë nga afër situatën, teksa niveli i ujit ka rënë ndjeshëm dhe puna për normalizimin e gjendjes vazhdon", njofton Ministria e Mbrojtjes.
