Shkaktoi përmbytjen e dhjetëra hektarë tokë bujqësore, banesa e biznese, mbyllet argjinatura e çarë në lagunën e Vainit

LEZHA- Pas dy ditësh ndërhyrjeje intensive, çarja në argjinaturën e Rrilës në Lezhë është mbyllur me sukses. Forca të shumta të ushtrisë, bashkisë dhe operatorëve privat bashkëpunuan për të ndalur përparimin e ujërave të lagunës së Vainit, të cilët kishin përmbytur qindra hektarë tokë bujqësore dhe rrethuar disa banesa.
Ekipet e emergjencave civile vijojnë punën në terren për të përforcuar argjinaturën dhe për të parandaluar çdo rrezik të ri nga rritja e nivelit të ujërave.
