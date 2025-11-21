Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Shkaktoi përmbytjen e dhjetëra hektarë tokë bujqësore, banesa e biznese, mbyllet argjinatura e çarë në lagunën e Vainit
Transmetuar më 21-11-2025, 21:55

LEZHA- Pas dy ditësh ndërhyrjeje intensive, çarja në argjinaturën e Rrilës në Lezhë është mbyllur me sukses. Forca të shumta të ushtrisë, bashkisë dhe operatorëve privat bashkëpunuan për të ndalur përparimin e ujërave të lagunës së Vainit, të cilët kishin përmbytur qindra hektarë tokë bujqësore dhe rrethuar disa banesa.

Ekipet e emergjencave civile vijojnë punën në terren për të përforcuar argjinaturën dhe për të parandaluar çdo rrezik të ri nga rritja e nivelit të ujërave.

