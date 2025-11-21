Rusia merr planin e paqes nga SHBA! Putin: Version i modernizuar i asaj që diskutova me Trump në Alaska

Presidenti rus Vladimir Putin konfirmoi se Rusia ka marrë planin amerikan për paqen në Ukrainë.
Duke folur në një takim të këshillit të sigurisë ruse në Moskë, presidenti rus tha se plani ishte një version i "modernizuar" i propozimeve të diskutuara fillimisht në samitin në Alaska në gusht.
Ai shtoi se SHBA-të i kishin kërkuar palës ruse të tregonte fleksibilitet në zgjidhjen dhe tha se kjo mund të formonte një bazë për zgjidhjen përfundimtare të luftës.
Plani është cilësuar nga ukrainasit si kapitullim, pasi kërkon dhënien e territorit te Rusia dhe zvogëlimin e fuqisë ushtarake të Ukrainës.
