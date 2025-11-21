Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Reshjet, përmbytje edhe në Dimal! Forcat e mbrojtjes evakuojnë banorët
Transmetuar më 21-11-2025, 16:53

Për shkak të rritjes së nivelit të ujit në shumë banesa, trupa të Regjimentit të Këmbësorisë ndodhen në BERAT- Bashkia Dimal përballet me situatë kritike, teksa përmbytjet kanë goditur më rëndë lagjen e Dafinave si edhe fshatrat Çiflik dhe Arëz. Për shkak të rritjes së nivelit të ujit në shumë banesa, trupa të Regjimentit të Këmbësorisë ndodhen në terren dhe po kryejnë evakuimin e banorëve.

Rreshjet e pandërprera kanë bërë që lumi Osum të dalë nga shtrati, duke përmbytur qindra hektarë tokë bujqësore dhe duke rënduar më tej situatën në zonë.

