Rama: Ballkani Perëndimor është gati për BE, jo për lëmoshë! Do jemi truproja e Europës!
Transmetuar më 21-11-2025, 10:24

Tiranë, 21 Nëntor 2025

Kryeministri Edi Rama deklaroi sot se Ballkani Perëndimor nuk po kërkon ndere apo lëmoshë në rrugën drejt Bashkimit Europian, por po dëshmon se është gati të kontribuojë si partner i barabartë.

“BP nuk po kërkon ndere, askush nuk po kërkon lëmoshë. Gjithkush vjen me krenarinë për të ofruar vlerë, mund dhe djersë. Ne nuk po lutemi për të hyrë në BE, po provojmë se jemi gati dhe po japim rezultate,” tha Rama.

Ai theksoi se Evropa bëhet më e fortë nëse Ballkani Perëndimor ecën përpara dhe se rajoni nuk po i afrohet integrimit “me duar bosh”, por me reforma dhe detyra të kryera në çdo hap.

“Do të vazhdojmë derisa BP të hyjë në BE jo si të ftuar, por si kontribues për ekonominë, të ardhmen dhe sigurinë. Për sigurinë tuaj, zgjidhni një ballkanas – kjo funksionon gjithmonë. Ne mund të jemi truprojat e Evropës,” përfundoi Rama.

