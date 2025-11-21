Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
“Më mirë vonë se kurrë”/ Rama mban fjalën hapëse në samitin Growth Plan “Our pathway to EU”
Transmetuar më 21-11-2025, 10:21

Tiranë 21 nëntor, 2025

Pjesë nga deklarata e Kryeministrit Edi Rama:

"Jam i kënaqur të shoh që ky samit çelet me një qartësi të cilën jam shumë i kënaqur që e ndjeva në mbërritjen e gjithëkujt dhe gjatë darkës dje, BP ka zgjedhur të ecë para me planin e rritjes si udhërrëfyesin tonë. Një udhërrëfyes jo drejt Brukselit, pro drejt lirive të tregut të përbashkët europian.

Më mirë vonë se kurrë mund të thotë dikush, sidomos pas gjithë tayre shanseve kur trenat e bashkëpunimit rajonal i nisën dhe ne mbetën në platformë duke luftuar me mos të vjetra në vend se të blinim një biletë drejt së ardhmes. Njerëzit nuk e ndjejnë integrimin, ato ndjenë kostot më të ulëta, udhëtim më të lehtë, punë më të mira, lirinë e lëvizjes.

Krenarë t’ju them dhe nga viti i ri do të bëhet pjesë e jetës tonë, një identitet, një jetë dixhitale mbarë rajonin e BE, dhe kur BE të nisë me të, në 2027, ne do të jemi në pritje aty për BE. Tre, pikëkalimet kufitare, nga poengesa në motorë zhvillimi. E dimë kufirin, Ballkanin, ndonjëherë lëviz, fle apo mediton por duhet të marrë fund këto ditë. Një kamion i vonuar ështe PBB e vonuar, një kamion që lëviz shpejt, është një ekonomi që lëviz shpejt," tha Rama

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...