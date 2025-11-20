Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Asnjë njoftim për mediat, Rama largohet në heshtje nga Kryeministria
Transmetuar më 20-11-2025, 19:59

Pas mëse shtatë orësh të mbyllur në mjediset e Kryeministrisë, kreu i qeverisë Edi Rama u largua nga mjediset e godinës që kontrollon prej 13 vjetësh pa dhënë asnjë njoftim për media.

Që në drekë atje shkoi Belinda Balluku e cila me vendim gjykate u shkarkua nga posti i lartë i zëvendëskryeministres dhe ministres së Ramës.

Në kryeministri shkoi madje dhe Marta Kos, komisionere e BE për zgjerimin e cila dihet botërisht se është një mbështetëse e zjarrtë e Edi Ramës. Marta Kos erdhi në Shqipëri në prag të Samitit të Bashkimit Evropian për Planin e Rritjes së Ballkanit Perëndimor, i cili pritet të zhvillohet nesër në Tiranë.

VIDEO

Në foto: Pamje sot e Kryeministrisë | NOA/LSA

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

