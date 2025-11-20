Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
ARRSH dhe KESH në fokus: Masa sigurie për dy drejtues të lartë, pezullim nga detyra për zv.kryeministren Balluku
Transmetuar më 20-11-2025, 13:10

GJKKO ka vendosur masën e sigurisë “arrest shtëpie” për drejtorin e KESH, Erald Elezi, dhe kreun e ARRSH-së, Gentian Gjyli, të cilët kanë qenë vartës të ish-ministres së Infrastrukturës, Belinda Balluku.

Ndaj zv.kryeministres Balluku është vendosur masa e pezullimit nga detyra, si edhe ndalimi i largimit jashtë vendit.

Në një reagim për mediat, GJKKO ka theksuar se masat e sigurimit ndaj saj kanë karakter sekret dhe se një njoftim i detajuar do të bëhet publik në momentin e duhur procedurial.

