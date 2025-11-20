Rritet niveli i ujit në Tale, çahet argjinatura e kanalit kryesor në kënetën e Myltes

Niveli i ujit në zonën e kënetës së fshatin Myltes në Tale është rritur ndjeshëm gjatë orëve të natës, duke shkaktuar përmbytje në disa rrugë, oborre banesash dhe sipërfaqe bujqësore.
LEZHË- Moti i keq ka prekur Lezhën në mënyrë dramatike. Niveli i ujit në zonën e kënetës së fshatin Myltes në Tale është rritur ndjeshëm gjatë orëve të natës, duke shkaktuar përmbytje në disa rrugë, oborre banesash dhe sipërfaqe bujqësore.
Sipas banorëve, situata është përkeqësuar pasi argjinatura e kanalit kryesor është çarë, duke lejuar depërtimin e menjëhershëm të prurjeve të mëdha të ujit nga kënetat përreth. Banorët raportojnë se uji po shtohet me shpejtësi dhe po përparon drejt zonave të banuara, çka ka rritur ndjeshëm shqetësimin për përkeqësimin e mëtejshëm të situatës.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd