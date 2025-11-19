SHBA i kërkon Ukrainës të heqë dorë nga disa territore dhe armatime, për t’i dhënë fund luftës me Rusinë

SHBA-të i kanë sinjalizuar Presidentit Volodymyr Zelenskiy se Ukraina duhet të pranojë një kornizë të hartuar nga SHBA-të për t’i dhënë fund luftës me Rusinë, e cila propozon që Kievi të heqë dorë nga territori dhe disa armë, thanë të mërkurën dy persona të njohur me çështjen për Reuters.
Burimet, të cilat kërkuan të mos identifikoheshin për shkak të ndjeshmërisë së çështjes, thanë se propozimet përfshinin, ndër të tjera, uljen e madhësisë së forcave të armatosura të Ukrainës. Uashingtoni dëshiron që Kievi të pranojë pikat kryesore, thanë ata.
Një plan i tillë do të përfaqësonte një pengesë të madhe për Kievin, ndërsa përballet me përfitime të mëtejshme territoriale ruse në Ukrainën lindore dhe me Zelenskin që po përballet me një skandal korrupsioni në të cilin parlamenti shkarkoi ministrat e energjisë dhe të drejtësisë të mërkurën.
Një zyrtar i lartë ukrainas i tha më parë Reuters se Kievi kishte marrë "sinjale" në lidhje me një sërë propozimesh të SHBA-së për t’i dhënë fund luftës që Uashingtoni ka diskutuar me Rusinë. Ukraina nuk ka pasur asnjë rol në përgatitjen e propozimeve, tha burimi.
Zelenskiy, i cili po zhvillonte bisedime në Turqi të mërkurën me Presidentin Rexhep Taip Erdogan, do të takohet me zyrtarë të Ushtrisë Amerikane në Kiev të enjten.
Shenjat e një përpjekjeje të ripërtërirë të udhëhequr nga SHBA-të për t’i dhënë fund luftës shkaktuan rritjen më të madhe të çmimeve të obligacioneve qeveritare të Ukrainës në muaj të tërë të mërkurën.
Që nga një takim në Stamboll në korrik, nuk janë zhvilluar bisedime ballë për ballë midis Kievit dhe Moskës dhe forcat ruse kanë vazhduar luftën gati katërvjeçare në Ukrainë, duke vrarë 25 persona në sulme gjatë natës.
Përpjekjet për të ringjallur negociatat e paqes duket se po fitojnë vrull, megjithëse Moska nuk ka treguar shenja të ndryshimit të kushteve të saj për t’i dhënë fund luftës.
Presidenti rus Vladimir Putin ka kërkuar prej kohësh që Kievi të heqë dorë nga planet për t’u bashkuar me aleancën ushtarake të NATO-s të udhëhequr nga SHBA-të dhe të tërheqë trupat e saj nga katër provinca që Moska i pretendon si pjesë të Rusisë. Moska nuk ka dhënë asnjë shenjë se ka hequr dorë nga ndonjë nga këto kërkesa dhe Ukraina thotë se nuk do t’i pranojë ato.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd