Renditja e FIFA-s/ Shqipëria zbret 2 pozicione, Kosova ngjitet në vendin e 80-të!

ZVICER – Është publikuar pasditen e sotme renditja e FIFA-s për skuadrat kombëtare, pas përfundimit të ndeshjeve të nëntorit.
Kombëtarja shqiptare ka zbritur 2 pozicione dhe tashmë renditet në vendin e 63-të, ndonëse fitoi me Andorrën dhe u mund nga Anglia në dy ndeshjet e fundit kualifikuese.
Ka fituar 4 pozicione Kosova, që tashmë është ngjitur në vendin e 80-të pas fitores përballë Sllovenisë dhe barazimit ndaj Zvicrës.
Brazili fiton 2 pozicione dhe ngjitet në vendin e 5-të, edhe Gjermania dhe Kroacia fitojnë nga një pozicion. Nuk ndryshojnë 4 vendet e para në renditje me Spanjën që zë vendin e pare, e ndjekur nga Argjentina, Franca dhe Anglia.
Ja dhe renditja e më e fundit e “Top 10” ekipeve të para në renditjen e FIFA-s:
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd