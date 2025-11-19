Rama i kundërvihet ministres britanike: 700 familje shqiptare nuk mund të përdoren si justifikim politik

Kryeministri Rama kritikon deklaratat e ministres britanike për emigracionin
Kryeministri Edi Rama, ka reaguar ndaj një deklarate të Sekretares së Brendshme të Mbretërisë së Bashkuar, Shabana Mahmood, e cila përmendi rreth 700 familje shqiptare që jetojnë në akomodim të financuar nga shteti pas refuzimit të kërkesave për azil.
Rama e cilësoi këtë qasje si të ngjashme me retorikën e krahut populist, duke theksuar se përmendja e vazhdueshme e shqiptarëve është “e gabuar dhe e panevojshme”, sidomos në një periudhë kur Shqipëria dhe Britania kanë arritur rezultatet më të mira në Evropë për frenimin e kalimeve të paligjshme.
Sipas tij, falë bashkëpunimit të ngushtë që prej vitit 2022, ardhjet e parregullta nga Shqipëria drejt Britanisë “pothuajse janë zhdukur”, ndërsa kufizimet e vizave të vendosura nga qeveria e mëparshme britanike vazhdojnë të dëmtojnë lëvizjen e lirë dhe ekonominë britanike.
Kryeministri shtoi se shqiptarët janë kontribuues neto në ekonominë e Mbretërisë së Bashkuar dhe se numri i atyre që përfitojnë asistencë sociale është shumë i ulët krahasuar me komunitete të tjera. Për këtë arsye, ai tha se përmendja e tyre e përsëritur në mënyrë selektive është një qasje e gabuar.
Rama theksoi se Shqipëria mbetet një aleate aktive e Britanisë në çështjet e sigurisë dhe kontrollit të migracionit në Ballkan, duke i bërë thirrje Londrës të forcojë partneritetin dhe të shmangë deklarata që mund të nxisin stereotipe ose tensione ndaj qytetarëve shqiptarë.
Ai përfundoi se politika zyrtare nuk duhet të udhëhiqet kurrë nga përgjithësime etnike dhe se Britania, si vend me tradita demokratike, pritet të qëndrojë larg kësaj qasjeje. /noa.al
Deklarata e plotë
Është mjaft zhgënjyese të dëgjosh Sekretaren e Brendshme të Mbretërisë së Bashkuar, @ShabanaMahmood, të përmendë “rreth 700 familje shqiptare” që jetojnë në akomodim të financuar nga taksapaguesit pas refuzimit të kërkesave për azil, si arsye për rifillimin e kthimeve familjare.
Si është e mundur që një Sekretare e Brendshme nga Partia Laburiste të përsërisë kaq dobët retorikën e krahut populist të ekstremit të djathtë – dhe të veçojë 700 familje shqiptare, një pikë statistikore në oqeanin e sfidave të Britanisë post-Brexit – pikërisht në një moment kur Mbretëria e Bashkuar dhe Shqipëria kanë ndërtuar një nga partneritetet më të suksesshme në Evropë për migracionin e paligjshëm?
Le t’i kujtoj Sekretares së Brendshme se, falë punës intensive të përbashkët që nga fundi i vitit 2022, mbërritjet e parregullta nga Shqipëria drejt Mbretërisë së Bashkuar pothuajse janë zhdukur. Kontrolli i migracionit ka funksionuar. Ndërkohë, kufizimet e lëvizjes dhe vizave nga ana e Mbretërisë së Bashkuar mbeten një relike dështimi nga epoka Braverman, të cilat dëmtojnë si lirinë themelore të lëvizjes së njerëzve, ashtu edhe vetë ekonominë britanike.
Le të jemi të qartë: shqiptarët janë kontribuues neto në ekonominë britanike, dhe numri i shqiptarëve që marrin përfitime në Mbretërinë e Bashkuar është shumë i ulët krahasuar me komunitete të tjera. T’i veçosh ata herë pas here nuk është politikë – është një ushtrim shqetësues dhe i pahijshëm i demagogjisë.
Shqipëria është, dhe synon të mbetet, një nga aleatët më aktivë të Mbretërisë së Bashkuar në kontrollin më të gjerë të migracionit në Ballkan. Mbretëria e Bashkuar duhet të kërkojë mënyra për të thelluar bashkëpunimin me Shqipërinë në të gjitha çështjet e sigurisë – nga mbrojtja te mbrojtja e kufijve – në vend që të përdorë shqiptarët si justifikim dhe për rrjedhojë të ekspozojë qytetarët e një vendi aleat ndaj rreziqeve të shtuara, përfshirë nga grupet ekstremiste që ushqehen nga narrativa të tilla.
Politika zyrtare nuk duhet të udhëhiqet kurrë nga stereotipizimi etnik. Kjo është më e pakta që njerëzimi pret nga Britania e Madhe.
