Rusia sulm masiv me raketa në Ukrainë! Polonia ngre avionët për të mbrojtur kufijtë e saj

Rusia zhvilloi një sulm masiv ndaj Ukrainës gjatë orëve të natës, me dhjetëra raketa – hipersonike, kruz dhe balistike – të lëshuara nga bombardues, avionë dhe anije.
Në qytetin e Kharkiv, në veri të Ukrainës, të 32 persona mbetën të plagosur, përfshirë dy fëmijë, sipas Ministrisë së Brendshme.
Pas këtij sulmi Forcat Ajrore Polake vendosën në gatishmëri avionë luftarakë për të shmangur ndonjë incident të mundshëm në hapësirën e tyre ajrore.
"Vendosëm çifte avionësh luftarakë, dhe sistemet e mbikëqyrjes me radarë dhe ato tokësore ishin në gatishmëri maksimale", tha komanda operative në një postim në X.
Nga ana tjetër Polonia ka mbyllur përkohësisht aeroportet e saj në Rzeszóë dhe Lublin, në juglindje të vendit.
"Për shkak të nevojës për të siguruar lirinë operacionale të aviacionit ushtarak, aeroportet në Rzeszóë dhe Lublin janë mbyllur përkohësisht", tha Agjencia Polake e Shërbimeve të Navigimit Ajror (PANSA).
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd