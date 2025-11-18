Këshilli i Sigurimit miraton planin e paqes për Gazën, 13 anëtarë votojnë pro Rezolutës së Trump

New York- Këshilli i Sigurimit i OKB-së ka miratuar një rezolutë që mbështet planin e paqes për Gazën të propozuar nga Presidenti i SHBA-së, Donald Trump.
Trembëdhjetë nga 15 anëtarët votuan pro rezolutës, e cila bën thirrje për një prani ndërkombëtare të trupave për të stabilizuar armëpushimin mes Izraelit dhe Hamasit.
Projektrezoluta përmend gjithashtu mundësinë e krijimit të një shteti palestinez në të ardhmen. Hamasi e ka refuzuar miratimin e rezolutës nga Këshilli i Sigurimit.
Rezoluta u paraqit nga SHBA-të dhe disa shtete të tjera, përfshirë ndërmjetësuesit nga Katari dhe Egjipti. Rusia dhe Kina abstenuan nga votimi. Para votimit, dukej se rezoluta mund të dështonte.
Rusia kishte paraqitur gjithashtu një projektrezolutë të saj, e cila nuk u vendos në votim. Prandaj, miratimi shihet si një sukses për Këshillin e Sigurimit, i cili ka demonstruar shpesh ndarje të thella vitet e fundit.
Rezoluta “mbështet” planin e paqes të Trump, i cili çoi në një armëpushim të brishtë mes Izraelit dhe organizatës terroriste Hamas më 10 tetor. Ky plan përfshin, ndër të tjera, çarmatimin e Hamasit, një qeveri kalimtare të përbërë nga ekspertë palestinezë apolitikë dhe krijimin e një këshilli paqeje.
Megjithatë, mbeten pika të shumta mosmarrëveshjeje – përfshirë çarmatimin e Hamasit, i cili klasifikohet si organizatë terroriste nga SHBA, Gjermania dhe vende të tjera; tërheqjen e plotë të forcave izraelite nga territori; dhe të ardhmen e Rripit të Gazës. Para miratimit të rezolutës, Izraeli kritikoi dokumentin për referencën në “një rrugë të besueshme drejt vetëvendosjes dhe shtetësisë palestineze”.
