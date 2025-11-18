Nëse kalojmë Play Off-in ja në cilën vazo vendoset Shqipëria në Botërorin e 2026?

Shqipëria po mendon për shortin e të enjtes, ku do mësojë se me kë do përballet në Play Off të Botërorit.
Edhe pse është ende herët, tashmë është mësuar edhe vazoja që do bëjë pjesë ekipi i Sylvinhos, nëse kualifikohet për në Botëror.
Në shortin e Botërorit, që do mbahet me 5 dhjetor në Washington, aty ku do të ndahen grupet, kuqezinjtë do të jenë në vazon e katërt.
Si faktor për përcaktimin e vazos shërben renditja e FIFA-s dhe në këto kushte, nëse shkojmë në Botëror, do të bëjmë pjesë në vazon e katërt.
Gjithsesi, fillimisht duhet të kalojmë fazën Play Off, me ndeshjet që do luhen në mars.
Kualifikimi në Botëror do ishte historik, pasi për herë të parë do arrinim të shkonim në një kompeticion të tillë.
