Ish-portieri spanjoll martohet për herë të tretë, ndonëse divorci i dytë ende pa u finalizuar

Spanjë, 18 Nëntor 2025 Ish-portieri i njohur i Valencias dhe i kombëtares spanjolle, Santiago Canízares, 55 vjeç, është martuar për herë të tretë, teksa divorci i tij nga bashkëshortja e dytë ende nuk është zyrtarizuar.
Ceremonia civile u zhvillua në Valencia, ku Canízares i dha fund beqarisë me Noemi-n 32-vjeçare, të cilën e kishte njohur vetëm gjashtë muaj më parë përmes rrjeteve sociale. Djali i tij, Lucas – gjithashtu portier, aktualisht te Tondela në Portugali – ishte i pranishëm në këtë moment të rëndësishëm për të atin.
Canízares, një nga figurat simbol të Valencias së “epokës së artë” që luajti dy finale të Champions League nën drejtimin e Hector Cuper dhe fitoi dy tituj të La Ligës me Rafa Benítezin, është sot komentator televiziv, por mbetet po aq në qendër të vëmendjes për jetën e tij personale po aq sa për karrierën.
Martesa e tij e dytë me Meite Garcia, me të cilën ka katër fëmijë, është drejt përfundimit prej vitit 2021, por procesi i divorcit nuk është finalizuar ende. Ai vetë ka pranuar publikisht se arsyeja lidhet me mosmarrëveshje financiare mes palëve.
“U përpoqa, por më kërkuan më shumë para dhe unë thashë se nuk do ta bëja,” deklaroi ish-portieri, duke shpjeguar edhe pse ceremonia me Noemi-n ishte civile dhe jo fetare, pasi ai nuk e ka marrë ende anulimin kishtar të martesës së dytë.
Canízares është martuar fillimisht me Marina Conceio (1992–2007), me të cilën ka tre fëmijë. Më pas erdhi martesa me Meite Garcia, nga e cila lindën katër fëmijë të tjerë dhe me të cilën ai përjetoi tragjedinë e humbjes së djalit, Santi-t, në vitin 2018, në moshën pesëvjeçare.
Martesa e tretë ka rikthyer emrin e tij në titujt e mediave spanjolle, ndërsa mbetet për t’u parë si do të zgjidhet juridikisht situata me bashkëshorten e dytë.
