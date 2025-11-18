Vrasja e Stiven Toshkezit, Apeli i zbret 6 vite burg autorit

Gjykata e Apelit të Tiranës ka dënuar me 12 vite burg të riun Aksel Hoxhaj duke zbritur 6 vite nga vendimi i Shkallës së Parë që e dënoi me 18 vite heqje lirie.
Kjo ka shkaktuar tenskion në gjyq, ku policia ka bërë shoqërimin në komisariat të familjarëve të të ndjerit Stiven Toshkezi.
Hoxha është shpallur fajtor për vrasjen e 20-vjeçarit Stivën Toshkëzi, ngjarje kjo e ndodhur më 18 Prill 2023, rreth orës 00:15, në rrugën “Skënder Sallaku”, në kryeqytet, pranë gjimnazit “Partizani”.
Aktualisht në komisariat ndodhen nëna e të riut Toshkëzi, vëllai dhe kunata.
