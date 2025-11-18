Ngjarje tragjike në Michigan: Ndërron jetë pas të shtënave 44-vjeçari shqiptar. Emri

Michigan-Një 44-vjeçar shqiptar ka humbur jetën pas një ngjarjeje të ndodhur jashtë restorantit ku punonte në shtetin e Michigan, SHBA. Viktima, Françesk Shkambi, ishte bashkëpronar dhe menaxher i përgjithshëm i restorantit “Prime 7”.
Sipas mediave amerikane, Shkambi kishte dalë jashtë lokalit pas një telefonate, moment kur është qëlluar. Autoritetet raportojnë se ai u dërgua menjëherë në spital, por nuk arriti t’u mbijetojë plagëve.
Sherifi Michael Bouchard deklaroi se viktima dhe personi i dyshuar e njihnin njëri-tjetrin dhe se mes tyre kishte pasur një mosmarrëveshje që të paktën parapriste ngjarjen. I dyshuari, një 65-vjeçar nga zona e Farmington Hills, është vetëdorëzuar dhe po mbahet në Qarkun Oakland. Ai ka dhënë një deklarim fillestar, ndërsa autoritetet nuk kanë bërë publik motivin e plotë.
Gjatë hetimeve është sekuestruar edhe një armë zjarri e tipit pistoletë 9 mm, që dyshohet të jetë përdorur në ngjarje dhe ishte raportuar e vjedhur.
Stafi i restorantit është shprehur i tronditur. Kolegu i tij, Alex Crawford, u shpreh: “Ai kishte zemër të madhe dhe na bëri të gjithë si familje. Do të na mungojë jashtëzakonisht shumë.”
Hetimet vijojnë, ndërsa priten të publikohen detaje të tjera gjatë procedurave gjyqësore.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd