Goli i Lewandowskit nuk mjafton! Polonia do të shkojë në play-off

MALTE – Ndeshja, e luajtur në stadiumin kombëtar Ta’ Qali në Valeta, kishte për qëllim thjesht të konfirmonte atë që ishte e qartë: Polonia do të shkonte në fazën eliminatore dhe Holanda do të merrte vendin e pare, pasi fitoi ndeshjen në shtëpi kundër Lituanisë (4-0).
Në Maltë, të paktën nga perspektiva e shënimit të golave, Robert Lewandowski i Barçës shkëlqeu, duke shënuar golin e parë në pjesën e parë dhe duke humbur disa raste në të dytën. Në fakt, një nga gjuajtjet e tij çoi në golin e Wszolek, duke e bërë rezultatin 2-1.
Me këtë gol, ‘Lewy’ krenohet me statistika mahnitëse për ekipin e tij kombëtar, ku është kapiten: 163 ndeshje, 88 gola dhe 43 asiste. Ai u zëvendësua në minutën e 59-të.
Pastaj, me rezultatin 1-2, ndodhi një veprim i çuditshëm. Një penallti e mundshme për Maltën nuk u akordua dhe Polonia shënoi në veprimin tjetër për ta bërë rezultatin 1-3. VAR-i e shqyrtoi veprimin dhe e anuloi golin, duke i dhënë një penallti ekipit vendas, i cili e bëri rezultatin 2-2 në minutën e 66-të. Nga 1-3 në 2-2.
Që nga ajo kohë, me shumë ndryshime në fushë, Polonia, pa ‘Lewyn’, luftoi për të shmangur humbjen në Maltë… derisa goli i Zielinskit në minutën e 85-të e çoi rezultatin në 2-3. Polonia do të jetë në fazën eliminatore të fazës eliminatore të Evropës.
