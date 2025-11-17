Horoskopi javor i Brankos, 17–23 nëntor 2025. Për të gjitha shenjat

Ja çfarë sjellin yjet këtë javë, sipas astrologut Branko për periudhën 17–23 nëntor 2025
Dashi (21 mars – 19 prill)
Kjo javë hapet me një energji të fortë që ju shtyn të shikoni përtej të zakonshmes. Në dashuri, duhet më shumë durim: disa përgjigje do të vonojnë, por kjo sjell edhe pak mister që e mban gjallë pasionin. Në punë jeni gati të largoni gjithçka që nuk funksionon më. Yjet nxisin vendime të guximshme dhe fillime të reja profesionale. Mos kini frikë të ndërmerrni një rrezik të matur. Shëndeti është i mirë falë ndikimit të Marsit, por shmangni lodhjen e tepruar në mesin e javës. Dëgjoni trupin kur ju kërkon pushim. Dita del pozitive.
Demi (20 prill – 20 maj)
Kjo javë kërkon stabilitet emocional dhe financiar. Në dashuri, partneri ose një person i veçantë do të kërkojë mbështetjen tuaj; ofroni qetësinë dhe sigurinë që u nevojitet. Marrëdhëniet forcohen. Në punë, durimi dhe këmbëngulja japin rezultate: mund të shihni përfundimisht frytet e një projekti të vjetër. Përqendrohuni te gjërat kryesore dhe mos shpërndaheni. Shëndeti është i mirë, por kujdesi duhet për fytin, që mund të jetë pika juaj e dobët këtë periudhë. Pushoni dhe mos e teproni me angazhimet.
Binjakët (21 maj – 20 qershor)
Kjo javë sjell shumë komunikim dhe takime. Në dashuri, loja me fjalë dhe me shikime vazhdon, sepse ndikimi i Merkurit ju bën të tërheqës dhe të shkathët, por kini kujdes me premtimet që nuk mund t’i mbani. Sinqeriteti është arma juaj kryesore. Në punë, idetë vijnë me ritëm të shpejtë dhe është koha ideale për të propozuar zgjidhje të reja ose për të nisur bashkëpunime. Shëndeti kërkon më shumë qetësi, sepse sistemi nervor është i tensionuar. Një shëtitje në natyrë do t’ju bëjë mirë.
Gaforrja (21 qershor – 22 korrik)
Këtë javë duhet të balanconi emocionet me kërkesat praktike të jetës. Në dashuri ndjeni nevojën për intimitet dhe mbrojtje, por mos u mbyllni në nostalgji të panevojshme. Familja dhe shtëpia bëhen pikë reference. Në punë mund të lindin tensione ose keqkuptime të vogla, por mbani qetësi dhe mos i merrni kritikat personalisht. Përdorini për t’u përmirësuar. Për shëndetin, fokusohuni te mirëqenia e brendshme. Uji ju qetëson, ndaj pini më shumë dhe relaksohuni me një banjë të ngrohtë. Dita mund të jetë e vështirë.
Luani (23 korrik – 22 gusht)
Energjia juaj është e fortë, por kujdes me teprimin në krenari. Në dashuri, dëshironi vëmendje dhe pasion, por lini hapësirë edhe për tjetrin. Takime të reja janë të mundshme dhe shumë intensive. Në punë spikatisni për autoritet dhe siguri në vete; është momenti i duhur për të udhëhequr një projekt ose për të kërkuar vlerësimin që meritoni. Shëndeti është i mirë, por zemra mund të ndiejë ngarkesë emocionale. Ushtrimet fizike janë të dobishme, por jo në mënyrë të tepruar.
Virgjëresha (23 gusht – 22 shtator)
Kjo javë ju kërkon të hiqni pak dorë nga kontrolli. Në dashuri, analizat e tepërta mund të shuajnë pasionin; jetoni më shumë momentin dhe mos e kërkoni përsosmërinë. Në punë, përpikmëria juaj sjell një rezultat konkret, ndoshta një marrëveshje ose një sukses të papritur. Mund të delegoni pa frikë. Shëndeti kërkon kujdes për tretjen, sidomos kur jeni të stresuar. Zgjidhni ushqime të lehta dhe shmangni ngrenien me nxitim.
Peshorja (23 shtator – 22 tetor)
Kërkimi i ekuilibrit ju çon në drejtimin e duhur këtë javë. Në dashuri, lidhjet forcohen falë mirëkuptimit të rikthyer. Takimet e reja janë të favorshme sidomos për ata që kërkojnë një lidhje me bazë dialogun dhe inteligjencën. Në punë, diplomacia zgjidh çështje të vjetra dhe sjell marrëveshje të dobishme. Financat shënojnë një përmirësim të vogël. Shëndeti është në rritje; aktivitetet artistike dhe kujdesi për veten ju ndihmojnë të rigjeni qetësinë.
Akrepi (23 tetor – 21 nëntor)
Jeni në mes të periudhës suaj dhe energjia është e lartë, ndonëse herë pas here e rënduar. Në dashuri, emocionet janë të thella dhe shpesh të fshehura; përballuni me to hapur, sepse sinqeriteti forcon marrëdhëniet. Shmangni xhelozinë. Në punë, intuita juaj është shumë e fortë, veçanërisht për çështjet financiare. Mund të nisni plane afatgjata. Shëndeti mund të ndikohet nga luhatjet emocionale; energjinë e tepërt përdoreni në aktivitet fizik. Rigjenerimi është çelësi juaj.
Shigjetari (22 nëntor – 21 dhjetor)
Keni shumë dëshirë për liri dhe eksperienca të reja. Në dashuri jeni të hapur për aventura, por dalloni entuziazmin e çastit nga ndjenjat e qëndrueshme. Një udhëtim ose një takim i largët mund të ketë ndikim të madh te ju. Në punë, optimizmi ju ndihmon të kapërceni pengesa. Kjo periudhë është e favorshme për zgjerim dhe për kërkesa të reja profesionale. Shëndeti kërkon kujdes nga nxitimi, pasi mund të sillni lëndime të vogla. Ruani qetësinë dhe ushqeheni shëndetshëm.
Bricjapi (22 dhjetor – 19 janar)
Kjo javë është e përqendruar te arritjet dhe stabiliteti. Në dashuri jeni më të butë dhe më të hapur se zakonisht; tregoni ndjenjat me sinqeritet. Lidhjet afatgjata forcohen. Në punë, serioziteti juaj shpërblehet. Mund të merrni një përgjegjësi më të madhe ose një mundësi të rëndësishme. Shëndeti kërkon kujdes për kockat dhe artikulacionet; shmangni qëndrimet e zgjatura dhe bëni ushtrime të lehta. Mos e nënvlerësoni rëndësinë e pushimit.
Ujori (20 janar – 18 shkurt)
Mendja juaj është aktive dhe kërkon liri. Në dashuri, kërkoni hapësirë dhe qartësi; mos i mbingarkoni marrëdhëniet me pritshmëri të tepruara. Një miqësi mund të marrë një drejtim të ri. Në punë, bashkëpunimet me persona që ndajnë idetë tuaja janë çelësi i suksesit. Projektet teknologjike ose inovative janë shumë të favorshme. Shëndeti lidhet me qarkullimin dhe sistemin nervor; shmangni teprimet dhe zgjidhni metoda qetësuese.
Peshqit (19 shkurt – 20 mars)
Jeni të mbështjellë nga një energji krijuese dhe emocionale. Në dashuri, aftësia për të kuptuar tjetrin ju ndihmon të thelloni marrëdhëniet, por kini kujdes që të mos krijoni iluzione të tepruara. Në punë, krijimtaria juaj është në kulm, sidomos në profesionet artistike ose ato që lidhen me kujdesin ndaj të tjerëve. Ndiqni frymëzimin tuaj. Shëndeti kërkon kujdes për këmbët dhe sistemin limfatik. Shmangni vendet e zhurmshme që ju lodhin emocionalisht. Pushimi ju forcon shumë. /noa.al
