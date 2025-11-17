Debati për ligjin e barazisë gjinore, Berisha: kjo platformë synon bashkimin rreth vlerave dhe familjes

Tiranë, 17 nëntor 2025
Ish-kryeministri Sali Berisha ka komentuar sot ligjin për barazinë gjinore, duke e cilësuar atë si një çështje që ka shkaktuar debat të gjerë politik dhe shoqëror. Në një takim me mbështetës, ai deklaroi se platforma e prezantuar nga opozita synon bashkimin e qytetarëve rreth, sipas tij, vlerave themelore që lidhen me familjen dhe votën e lirë.
Gjatë fjalës së tij, Berisha kritikoi shumicën parlamentare për mënyrën e miratimit të ligjit, duke e cilësuar procesin si të nxituar. Ai akuzoi mazhorancën se po promovon politika që bien ndesh me traditat e familjes shqiptare.
Sipas tij, platforma e re parlamentaro-qytetare ka për qëllim të përfshijë qytetarë të të gjitha bindjeve politike në një debat më të gjerë mbi mbrojtjen e familjes dhe forcon angazhimin opozitar për ndryshim politik në vend.
Berisha u shpreh se opozita do të vazhdojë sipas tij betejën politike deri në realizimin e objektivave të saj, ndërsa theksoi se përplasja për ligjin e barazisë gjinore do të mbetet një nga çështjet kryesore të debatit publik në vazhdim.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd